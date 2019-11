Presídios do Piauí passam a ser monitorados por central de controle

A rotina dentro dos presídios do Piauí passa a ser monitorada em tempo real da sede da Secretaria de Estado de Justiça (SEJUS), em Teresina. Com o acompanhamento da movimentação nas celas, as atividades dos agentes penitenciários e a dia a dia do sistema carcerário, a secretaria espera planejar ações que garantam a ordem e a disciplina nas unidades prisionais.

O monitoramento por câmeras de segurança já era realizado nos presídios do Piauí, contudo, as imagens eram acompanhadas apenas pela própria administração das unidades. O diferencial agora é que a movimentação poderá ser monitorada por uma central de controle que vai receber as imagens de todos os locais.

“O monitoramento eletrônico já existe nas unidades. Agora, teremos essas imagens disponíveis na sede da Sejus, visando estar mais próximo dessas rotinas, observando o comportamento dos presos, o trabalho dos agentes e servidores e outros detalhes”, esclarece o diretor de Tecnologia da Informação da Sejus Paulo Rocha.

Foto: Divulgação / Sejus

O secretário de Justiça Carlos Edilson afirma que o sistema foi possível devido o projeto Piauí Conectado, que leva internet banda larga ao interior do Piauí. “Graças ao nosso planejamento de modernização do sistema prisional, hoje, conseguimos mais esse avanço, que é poder acompanhar as rotinas carcerárias, em tempo real, direto do nosso gabinete”, disse.

A Sejus já acompanha em tempo real imagens das unidades prisionais de Teresina, Altos e Campo Maior. A expectativa é que novos presídios recebam o sistema com o avanço do Piauí Conectado.

Otávio Neto