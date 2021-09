Presidente do River-PI recebe alta após sofrer acidente de carro na BR-343

Ítalo Savio Rodrigues, presidente do River Atlético Clube, recebeu alta na manhã deste sábado (11), após se envolver em um acidente automobilístico nesta sexta (10), na BR-343, em direção a Parnaíba. O presidente sofreu apenas ferimentos leves e foi encaminhado a um hospital particular de Teresina para realizar alguns exames.





(Ítalo Rodrigues - Foto: Jackson Nunes/River AC)

A colisão ocorreu quando uma pick-up invadiu a pista e atingiu a caminhonete onde Ítalo Rodrigues se encontrava. Em nota, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), confirma que o principal motivo do acidente foi o condutor da pick-up ter dormido ao volante.



(Foto: Jailson Soares/O DIA)

Confira nota na íntegra:

No dia 10/09/2021, às 15h20, na BR-343, KM 330, em Teresina, policiais rodoviários federais atenderam a um acidente tipo colisão lateral envolvendo o veículo Toyota Hilux cujo condutor era um homem de 43 anos que sofreu lesões leves. E o veículo Mitsubishi L200 Triton, cujo condutor, inabilitado, tem 52 anos, ileso.

Os policiais estiveram no local do acidente e verificaram preliminarmente, com base na análise dos vestígios identificados, que o condutor do veículo L200 Triton, que seguia em direção a Teresina, dormiu ao volante. Quando acordou, o condutor manobrou em direção a pista contrária vindo a colidir na lateral da Toyota Hilux, que seguia em direção a Parnaíba.

Com informações da PRF

