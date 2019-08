O presidente do Sistema O DIA de Comunicação, Valmir Miranda, foi agraciado na manhã desta sexta-feira (23) com a medalha do Exército Brasileiro em homenagem prestada durante a solenidade de formação, pelo Dia do Soldado, no 25º Batalhão de Caçadores (25 BC) em Teresina.



A medalha foi entregue pelo comandante da Região Militar, coronel Alerrandro Leal Farias. O empresário recebeu a medalha ao lado do presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, o deputado estadual Themístocles Filho, que também foi agraciado. Também participaram da homenagem o ex-deputado estadual, Dr. Pessoa, filiado ao MDB, o senador Elmano Férrer, o delegado da Receita Federal do Piauí, Eudimar Ferreira, além de outras personalidades do Estado.

Presidente do O DIA é agraciado com medalha do Exército Brasileiro. (Foto: Elias Fontenele/O Dia)



"Hoje é Dia do Soldado e o Exército Brasileiro resolve fazer homenagem a algumas pessoas e algumas instituições, que colaboram com o desenvolvimento do país e que de alguma maneira contribuem com o Exército. No nosso caso, por exemplo, nas informações, na divulgação dos trabalhos deles. Eles estão fazendo uma homenagem, uma retribuição ao nosso trabalho em divulgar o que está sendo feito pelo Exército do Piauí", destaca o presidente do Sistema O DIA, Valmir Miranda.

Valmir Miranda reiterou ainda o trabalho que vem sendo desempenhado pelo Exército Brasileiro, sobretudo no tocante à infraestrutura, e também e as contribuições ao país. "[O Exército] é uma instituição com muita credibilidade. Agora mesmo estávamos discutindo sobre o problema de água no estado, que é gravíssimo. Então, eles estão controlando essa distribuição de água, estão reconstruindo nossas estradas que estão dizimadas. Esses abnegados homens do Exército têm ajudado muito esse país", afirma.

Presidente do O DIA é agraciado com medalha do Exército Brasileiro. (Foto: Elias Fontenele/O Dia)



Segundo o tenente-coronel Elias Melo, subcomandante do 25º Batalhão de Caçadores, a medalha do Exército Brasileiro representa um reconhecimento aos serviços prestados em prol do Exército. "Essa medalha representa o nosso reconhecimento às pessoas que contribuem a nível até nacional. É uma medalha que vem direto do gabinete do comandante, para ser entregue às personalidades que ajudam o Exército Brasileiro, não só aqui no Piauí, mas no Brasil inteiro. O Exército não vive sozinho, as outras instituições, dos seguimentos civil e militar colaboram muito. Em particular hoje, tivemos uma oportunidade de homenageá-las", frisou.

Medalha do Exército Brasileiro é concedida a quem tenha praticado ação destacada ou serviço relevante em prol do EB. (foto: Elias Fontenele/ O Dia)

A medalha do Exército Brasileiro é uma honraria concedida a cidadãos, instituições, militares estrangeiros ou das Forças Armadas, com idoneidade moral, conduta pessoal ilibada e elevado conceito na classe e na comunidade a que pertencem. Para receber a medalha, os homenageados devem ter praticado ação destacada ou serviço relevante em prol do interesse e do bom nome do Exército Brasileiro.

Nathalia Amaral e Maria Clara Estrêla