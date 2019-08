Preparatório gratuito para o Enem tem 600 vagas ociosas

Lançado em abril deste ano, o Programa Universidade ao Alcance de Todos (Unitodos), que prepara alunos de Teresina para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), ainda tem cerca de 600 vagas em aberto. O edital de lançamento do preparatório incluía a oferta de 3.400 vagas, mas nem todas foram preenchidas.

Segundo o secretário municipal da Juventude, Zé Filho, os alunos ainda podem se inscrever. Para tanto, basta procurar a Secretaria Municipal da Juventude ou um dos 34 polos do Unitodos espalhados pela cidade, e apresentar carteira de identidade, CPF, comprovante de residência e comprovante de inscrição no Enem.

“O preparatório para o Enem foi lançado em abril com 3.400 vagas. As aulas começaram em junho e ainda têm cerca de 600 vagas abertas para os jovens de Teresina ocupar e se preparar para o Enem. É um cursinho de qualidade, totalmente gratuito, material didático de graça e professores capacitados, com mestrado e doutorado, é um grupo de profissionais que não perde em nada para nenhum cursinho preparatório particular”, destaca o secretário.



Este ano, as provas do Enem acontecem dias 3 e 10 de novembro - Foto: O Dia



Em 2018, o cursinho aprovou jovens em primeiro lugar em várias universidades. Além das aulas, são realizadas outras atividades para incentivar os estudantes. “As aulas acontecem de segunda a sexta, de 18h30 às 22h, e nos finais de semana teremos revisões; são três revisões, além do concurso de redação com premiação de tablets, e diversas atividades que vão ocorrer dentro do programa e que os jovens tem que aproveitar”, ressalta Zé Filho.

Este ano, o Enem acontecerá nos dias 3 e 10 de novembro. No primeiro domingo, serão aplicadas as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Redação, Ciências Humanas e suas Tecnologias. Já no segundo domingo, acontecem as provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias.

Sandy Swamy - Jornal O Dia