Prefeitura tenta construir via pública dentro de propriedade privada

O que deveria ser um benefício para a população da cidade de Campo Maior, tem se transformando em um verdadeiro impasse envolvendo a gestão municipal e a iniciativa privada. Isso porque a Prefeitura tenta a construção de uma via pública em terreno de propriedade privada. A área fica localizada no bairro Mucuripe, zona urbana do município.

Segundo a Ciplan Construções, o problema teria sido ocasionado inicialmente por conta da construção de um loteamento nos limites da propriedade, mas em desconformidade com os padrões urbanísticos, forçando uma passagem por dentro do terreno particular.

Área fica localizada no bairro Mucuripe, zona urbana da cidade. (Foto: Arquivo Pessoal)

Com planos para a realização de um empreendimento na área em litígio, a empresa, que já possui todos os alvarás e licenças exigidas pela Prefeitura para iniciar sua obra, viu com surpresa materiais para a realização de pavimentação serem alocados dentro da propriedade no último sábado (21), porém, sem qualquer notificação prévia ou outro procedimento administrativo.

A empresa afirma ainda ter comunicado a situação ao prefeito José de Ribamar Carvalho, o Ribinha, mas como nenhuma providência foi tomada até o momento, acionou a comarca de Campo Maior nessa segunda-feira (23) com um pedido de liminar de reintegração de posse e para suspensão do empreendimento público em espaço privado.

Diante de todas as alegações apresentadas, o Jornal O Dia tentou contato com o prefeito da cidade, que não atendeu as nossas ligações até o fechamento desta edição.

Da Redação