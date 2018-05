Prefeitura rebate o que estudante diz em vídeo sobre merenda escolar

A Prefeitura Municipal de Uruçuí se pronunciou sobre os vídeos em que uma estudante aparece denunciando a má qualidade da qualidade da merenda escolar da cidade e depois desmente o que havia dito e se desculpa com o prefeito e a secretária de Educação pelo que fez.



Por meio de nota, a PMU negou qualquer vínculo com a gravação na qual a jovem aparenta estar chorando enquanto é orientada por uma pessoa sobre o que falar da merenda escolar e a pedir desculpas aos gestores municipais. A Prefeitura rebateu ainda o que a estudante, que se identificou somente como Maria Clara, disse sobre a merenda servida.

A jovem fala que “queria que a merenda deixasse de ser pão seco com suco e passasse a ser cachorro-quente”. De acordo com a PMU, a Secretaria Municipal de Educação dispõe de uma merenda escolar de qualidade que é produzida sob acompanhamento de uma nutricionista e que as merendeiras do município são treinadas para priorizar a qualidade do alimento servido.









Na nota, a gestão de Uruçuí acrescenta ainda que o cardápio conta com alimentos como arroz com frango, sopa de carne com legumes, macarrão com sardinha, pão com achocolatado ou suco e frutas. A cada semana, o cardápio é reajustado segundo o teor nutricional e aceitação dos alunos.

Por fim, a Prefeitura de Uruçuí disse que instaurou uma comissão para investigar o caso em parceria com o Ministério Público. Com relação ao prefeito Wagner Coelho, que é citado pela menina no vídeo, ele se encontra em Brasília, para a Marcha dos Prefeitos, e não conseguiu retornar ao Piauí por conta da falta de combustível no aeroporto do Distrito Federal.

Entenda

Nesta sexta-feira (25) um vídeo que circulou nas redes sociais mostrava uma estudante de escola pública municipal de Uruçuí denunciando a qualidade da merenda servida aos alunos. No registro ela diz que gostaria que “o lanche da escola deixe der pão seco com suco e passe a ser cachorro quente”.

Mas o que chamou a atenção é que em um segundo vídeo, portado pouco depois do primeiro, a jovem aparece vestindo uma camisa da Prefeitura de Uruluí, enquanto aparenta chorar e é orientada por uma voz feminina no fundo a pedir desculpas ao prefeito da cidade, à secretária de Educação e à direção da escola, bem como a desmentir o que havia dito sobre a merenda.

Confira a nota da Prefeitura de Uruçuí na íntegra:

NOTA DE ESCLARECIMENTOS PREFEITURA DE URUÇUÍ

Em relação ao vídeo que está sendo veiculado nas redes sociais de uma jovem pedindo desculpas por reclamar da merenda escolar, a Prefeitura de Uruçuí esclarece que não possui qualquer vínculo com a gravação. A PMU instaurou uma comissão para investigar o caso em parceria com o Ministério Público. O prefeito de Uruçuí, Wagner Coelho, se encontra em Brasília, onde esteve participando da Marcha dos Prefeitos, não conseguindo retornar ao Piauí, por conta da falta de abastecimento no aeroporto na capital do Distrito Federal. O gestor municipal, assim como a secretária de educação Reisimar Gomes tomaram conhecimento das gravações através de grupos do Whatsapp. Wagner Coelho repudia qualquer ato de coação e violência física ou psicológica.

Em respeito a merenda escolar, a Prefeitura de Uruçuí esclarece que a Secretaria Municipal de Educação dispõe de uma merenda escolar de qualidade que é orientada pela nutricionista Tércia Tâmara Ribeiro. A Secretaria realiza ainda o acompanhamento nas escolas e treinamentos com as merendeiras sempre priorizando a qualidade do alimento servido para os alunos.

Desde o início da gestão foi implantado o Projeto Primeiro Lanche, que é servido para mais de mil crianças da Educação Infantil. Estes meninos e meninas ao chegarem na escola antes de entrarem para as salas de aulas tomam um leite com mucilon. O segundo lanche possui um cardápio diversificado e nutritivo feitos com produtos da agricultura familiar. O cardápio conta com alimentos como: arroz com frango e salada, sopa de carne com legumes, macarrão com sardinha, pão com nescau ou suco, frutas e a cada semana o cardápio é reajustado de acordo com o teor nutricional e aceitação dos alunos.

A merenda é servida tanto na zona Urbana quanto na zona Rural e são atendidas cerca de 5 mil alunos distribuídos nas 25 escolas da rede municipal de ensino.

Maria Clara Estrêla