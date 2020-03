Prefeitura publica novo decreto mantendo isolamento em Teresina

Após o registro de duas mortes em decorrência do Novo Coronavírus em Teresina, a Prefeitura decidiu prorrogar as normas de isolamento social e manter fechadas as atividades econômicas e comerciais não essenciais. O novo decreto foi assinado nesta segunda-feira (30) pelo prefeito Firmino Filho (PSDB) após reunião com a equipe de gestão de crise para avaliar as medidas adotadas e discutir outras novas.



De acordo com o documento, somente será permitido o funcionamento de setores considerados necessários dentro da cadeia de serviços essenciais para manter Teresina funcionando durante o período de quarentena. As áreas da indústria, comércio, logística e demais atividades essenciais operarão com o mínimo necessário para atendimento das demandas. Atividades contratadas pelo poder público também poderão funcionar.

Para os estabelecimentos de serviços e atividades essenciais serão exigidas todas as medidas de controle de acesso e de limitação de pessoas nas áreas internas e externas de modo a evitar aglomerações, resguardando a distância mínima de dois metros entre pessoas.



Serviços essenciais começarão a funcionar com o mínimo para atender à demanda - Foto: O Dia

Todos os protocolos, orientações e determinações expedidas pelos órgãos e entidades de saúde federal, estadual e municipal deverão ser cumpridos, caso contrário, os estabelecimentos estarão sujeitos a aplicação de multas cumulativas, interdição total e até cassação de alvará de localização e funcionamento.

Por meio de suas redes sociais, o prefeito Firmino Filho explicou a necessidade de manutenção do decreto de emergência: “Com o avanço dos casos suspeitos que já chegam para atendimento nos hospitais, é essencial o reforço das medidas restritivas para garantir o isolamento social. Estamos trabalhando para que não haja interrupção das atividades essenciais”.

Prefeito exclui restrição para alguns setores econômicos e sociais do município



Apesar de enfatizar o isolamento social como fundamental para o controle da crise epidemiológica, o novo decreto assinado pelo prefeito da capital piauiense flexibiliza as normas de funcionamento para setores sociais e comerciais do município. Ao menos 18 novos itens foram incluídos no documento em relação ao anterior.

Além das atividades essenciais, fica permitido à templos religiosos, de qualquer crença, manter suas portas abertas “simbolicamente”, embora ainda permaneça proíba a celebração de cultos, missas e rituais nesses locais. O poder público também autorizou o funcionamento de alguns estabelecimentos comerciais da cidade.

Poderão retomar seu funcionamento locadoras, concessionárias e oficinas mecânicas de veículos; lojas de materiais de construção e atividades do setor consideradas urgentes e emergenciais; bem como serviços veterinários e agropecuários, dentre outros.

Firmino critica descumprimento da quarentena

Por meio de sua rede social, Firmino Filho também criticou a quantidade de pessoas que foram vistas transitando nas ruas de Teresina durante o final de semana e reforçou a necessidade de cumprimento da quarentena dentro de casa.

“Esse final de semana, muita gente saiu, fez caminhadas coletivas, além de superlotarem supermercados e mercados nos bairros. Isso é extremamente perigoso nesse momento. Isolamento não é ficar na porta de casa nem sair para caminhar, mesmo em lugares que você considera seguro. Isolamento é ficar em casa. Precisamos sobreviver. Se continuarmos levando o isolamento com essa flexibilidade, teremos que lidar com muitas outras mortes na nossa cidade, infelizmente”, disparou o prefeito.

Maria Clara Estrêla e Breno Cavalcante