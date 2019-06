Prefeitura promete concluir galeria na Avenida João XXIII até o fim do ano

A Prefeitura de Teresina anunciou nesta terça-feira (18) que, com o término do período mais intenso de chuvas, está sendo retomada em ritmo mais intenso a construção da galeria situada na região da Avenida João XXIII, que deve amenizar os transtornos causados aos teresinenses pelos alagamentos que ocorrem na região.

A promessa da PMT é que a obra esteja finalizada até o próximo período chuvoso, ou seja, até o final deste ano.

Nesta terça, o prefeito Firmino Filho (PSDB) fez uma vistoria na obra, acompanhado pela deputada estadual Lucy Soares (Progressistas), pelo vereador Ítalo Barros e por representantes da Superintendência de Desenvolvimento Urbano da zona Sul - João Pádua (superintendente), Ângelo Cavalcante (superintendente executivo) e Danilo Alien (gerente de obras).

Construção da galeria sob a via marginal da Avenida João XXIII (Foto: Rômulo Piauilino / Semcom PMT)

Orçada em aproximadamente R$ 50 milhões, a galeira terá 7 km de extensão. Os recursos são oriundos da Caixa Econômica Federal, com contrapartida da Prefeitura de Teresina.

“A galeria já completou pouco mais de um quilômetro. Ela é um dos nossos grandes desafios de drenagem aqui na região e esperamos que no próximo inverno a população já possa contar com essa importante obra de drenagem das águas das chuvas”, afirmou o superintendente João Pádua.

Por conta da obra, atualmente está interditado um trecho da marginal direita da Avenida João XXIII (sentido Centro - zona Leste), em frente à loja Jacaúna, para a passagem tanto de veículos quanto de pedestres. No local, foram iniciadas as escavações e colocação de aduelas para dar prosseguimento ao acesso da galeria.

Para minimizar os transtornos aos cidadãos, algumas medidas foram tomadas pela Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (Strans), em conjunto com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Os veículos que seguem do Centro para a zona Leste têm duas opções de rotas na Avenida João XXIII.

No trecho marginal está sendo possível seguir até a nova sede do Tribunal Regional do Trabalho (TRT-PI) e, logo após, fazer o desvio à esquerda, pegando a avenida central da João XXIII.

Há ainda um desvio na Rua Alzira Pedrosa, antes da Canadá Veículos, que foi modificada para mão única,de maneira a facilitar o tráfego dos veículos. Após acessar a rua, os veículos podem seguir pelas ruas Francisco Falcão Costa e Miguel Arcoverde. Em seguida, é possível acessar a Rua Antônio Ramos e, por fim, a Rua Desembargador Pedro Conde, para, então, retornar à marginal direita da João XXIII.

“As próximas fases terão uma complexidade maior, mas já estamos estudando as medidas necessárias para minimizar os transtornos à população. O resultado da construção da galeria trará inúmeros benefícios, mudando a vida de muitas pessoas que moram na região”, garantiu o engenheiro Ângelo Cavalcante.

Mobilidade urbana

A prefeitura afirma que também tem desenvolvido uma série de obras destinadas a melhorar a mobilidade urbana na capital, a exemplo da Avenida Ulisses Marques.

"A obra representará um avanço na mobilidade urbana, ligando as avenidas Raul Lopes e Presidente Kennedy. A via terá 4,6 km de extensão e o investimento é de R$ 20,64 milhões, contemplando, além da pavimentação asfáltica, calçadas, sinalização viária e intervenções de drenagem", informa a PMT.

Com recursos do Ministério das Cidades e convênio com a Caixa Econômica Federal (CEF), a construção da via foi pensada inicialmente no Plano Diretor de Transportes Urbanos (PDTU) de Teresina elaborado ainda no ano de 2007. "A implantação desta avenida capacita a Raul Lopes para ligações viárias importantes entre as zonas da cidade", avalia a prefeitura.

Cícero Portela