As pessoas em situação de rua serão abrigadas no estádio Lindolfo Monteiro enquanto durar a quarentena contra o novo coronavírus. O espaço está sendo montado para ter capacidade de receber cerca de 70 pessoas.

A estrutura está sendo montada na manhã desta sexta-feira (03) pela Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas (Semcaspi). São alojamentos com espaçamento adequado para evitar aglomeração. Também haverá uma área livre destinada a circulação das pessoas e banheiros.



Prefeitura prepara Lindolfo Monteiro para receber pessoas em situação de rua. Divulgação



Além dos cuidados para evitar a aglomeração, também serão tomadas medidas para manter a higiene do local e continuar garantindo a alimentação diária dos moradores de rua. A perspectiva da Semcaspi é que a montagem do espaço seja finalizada na próxima semana e, logo após a finalização, já comece a receber as pessoas.

“Toda essa crise em torno do coronavírus nos fez, enquanto Prefeitura, articular uma série de ações para que possamos enfrentar a doença. Essa é mais uma delas a favor de Teresina. As pessoas em situação de rua vão continuar sendo assistidas pela Prefeitura”, explica Samuel Silveira, secretário da Semcaspi.

Ascom