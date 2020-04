Prefeitura inicia testes nos profissionais a saúde em Teresina

A Prefeitura de Teresina inicia nesta quarta-feira (29) o cronograma de testes para Covid-19 nos profissionais de saúde que estão na linha de frente do atendimento aos pacientes na capital. Esta medida permitirá ao poder público dimensionar a disseminação da doença entre os trabalhadores dos hospitais para avaliar o grau de espalhamento da pandemia na cidade e usar os dados para planejar as ações de flexibilização da quarentena.



O anúncio foi feito pelo prefeito Firmino Filho nesta quarta-feira (29) em suas redes sociais. De acordo com ele, serão feitos cerca de 15 mil testes obedecendo um cronograma específico. Vale lembrar que ele já havia anunciado anteriormente a testagem de todos os profissionais das áreas essenciais para estudar se e como poderia ser feita a reabertura das demais atividades econômicas de Teresina. Termina amanhã (30) a validade do último decreto assinado por Firmino mantendo as normas de isolamento social e as restrições ao comércio.



De acordo com as determinações da Prefeitura, para que as demais atividades econômicas da capital possam retornar em segurança (e isso se dará de forma lenta e gradual, mas palavras do prefeito), é preciso que todos os trabalhadores sejam previamente testados. Firmino havia anunciado decreto instando a obrigatoriedade dos profissionais por parte do setor patronal.

Na testagem do setor da saúde, por exemplo, as ações começam hoje pela Maternidade do Promorar e nas três Unidades de Pronto Atendimento (UPA) no Renascença, Promorar e Satélite. Importante ressaltar que junto com os decretos de emergência, a Fundação Municipal de Saúde (FMS) baixou portaria afastando os profissionais que possuem alguma comorbidade associada e compõem o grupo de risco.

