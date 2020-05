Prefeitura flexibiliza funcionamento do comércio em Floriano

O comércio não essencial volta a reabrir a partir desde sábado (02) na cidade de Floriano, 255 km de Teresina. O retorno gradativo das atividades comerciais e o isolamento seletivo foi anunciado, entre outras medidas, pelo prefeito Joel Rodrigues (PP) durante live nas redes sociais na manhã desta sexta-feira. Floriano tem sete casos confirmados do novo coronavírus.

O prefeito explicou que um comitê gestor formado por representantes de vários setores e técnicos da Secretaria Municipal da Saúde trabalhou para colocar em práticas uma transição entre medidas mais rígidas e a flexibilização do isolamento social no município. Com o aval do comitê, o novo decreto deve ser assinado nos próximos dias.

“Nosso decreto vingou até o dia de ontem e apresentamos as novas recomendações que vão entrar em vigor. O comitê gestor deu os encaminhamentos e a Secretaria de Saúde preparou esse decreto de transição que vai permitir um retorno gradual das atividades na cidade de Floriano.

Comércio não essencial volta a funcionar neste sábado em Floriano (Foto: Ascom)

Segundo o documento, a partir deste sábado (02) o comércio considerado não essencial pode retornar com restrições, como a obrigatoriedade do uso de máscaras por clientes e funcionários e monitoramento do fluxo de pessoas nas lojas.

Academias e o cinema seguem fechados.Bares e restaurante só podem funcionar com delivery, o consumo interno continua proibido. Salões de beleza podem funcionar apenas com agendamento e o cumprimento das medidas de proteção. No shopping, irão abrir as lojas de departamento, enquanto a praça de alimentação apenas com delivery.

A prefeitura de Floriano vai adotar ainda barreiras sanitárias para fiscalizar quem entra e sai do município. O isolamento social passar a ser recomendado para pessoas maiores de 60 anos e quem se enquadra no grupo de risco da doença.

Otávio Neto