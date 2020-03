Em razão da crise gerada pela pandemia do Novo Coronavírus e diante das consequências econômicas no cenário de isolamento social, a Prefeitura de Teresina decidiu suspender o prazo para o pagamento do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de 2020. O anúncio foi feito pelo prefeito Firmino Filho (PSDB) em sua rede social na manhã desta quarta-feira (25). A PMT irá remarcar um novo prazo de vencimento do imposto.





Prefeitura de Teresina suspende o prazo para pagamento do IPTU - Foto: O Dia

No entanto, diante das dificuldades que a crise sanitária tem trazido, sobretudo para as finanças públicas no custeio das atividades e ações emergenciais na área da saúde, a Prefeitura pede que, quem puder, pague seu imposto no prazo atualmente estipulado. Porém, quem não puder fazê-lo agora, poderá quitar sua contribuição no novo prazo ainda a ser estabelecido pela Prefeitura sem qualquer prejuízo futuro.

Foi este o apelo feito por Firmino Filho em sua rede social: “O momento é complicado e sei que muita gente terá dificuldade para pagar. Aos que podem, faço um apelo: em nome da cidade, paguem! Os recursos serão utilizados para o enfrentamento do novo Coronavírus na capital. Para quem não pode, não se preocupe. Passa toda essa crise, definiremos uma nova data de pagamento sem qualquer acréscimo”, disse o prefeito.

Maria Clara Estrêla