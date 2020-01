Prefeitura de Teresina anuncia matrículas para crianças de 3 anos

Será nos dias 3 e 4 de fevereiro o período de matrículas para novos alunos em turmas do Maternal II nas unidades de ensino da Rede Municipal de Teresina. A Prefeitura acaba de anunciar a liberação de mais de 2 mil vagas para crianças de 3 anos de idade.

Os pais devem buscar, durante estes dois dias, um dos 103 Centros Municipais de Educação Infantil ou Escola Municipal com vagas disponíveis, e entregar a documentação exigida: carteira de trabalho ou recibo de pagamento ou contra cheque ou declaração do empregador (cópia) ou autodeclaração de empregado; conta de energia elétrica ou conta de água ou correspondência com nome e endereço da mãe (cópia); cartão do Programa Bolsa Família (cópia); e certidão de nascimento da criança (cópia);

Crianças no jardim de infância. (Foto: Divulgação)

As novas matrículas serão realizadas nas próprias unidades de ensino, durante os horários normais de funcionamento. No dia 05 de fevereiro será divulgada a lista de alunos aptos à matrícula, para imediata efetivação e início das aulas já no dia 06.

A notícia da ampliação das vagas chega com alegria para os pais e diretores das escolas. Com o encerramento do período oficial de matrículas, a Secretaria Municipal de Educação (Semec) realizou um levantamento da demanda de cada região e a disponibilidade de espaço físico, além de enviar novos professores titulares.

De acordo com a gerente de Educação Infantil da Semec, Sammya Ribeiro, as matrículas seguem um cronograma estruturado para garantir que todas as turmas formadas estejam de acordo com a capacidade de atendimento das unidades de ensino.

“Realizamos por etapas para ter essa certeza, sendo assim, é possível que mais turmas sejam abertas e uma nova lista de vagas disponibilizada. Também porque em breve vamos inaugurar os novos CMEIs que estão em construção. Para o Maternal II é importante lembrar que as crianças precisam ter 3 anos completos ou a completar até 31 de março de 2020”, destaca.

Da Redação