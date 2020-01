Prefeitura de Teresina abre inscrições para formação de cadastro de reserva

A Prefeitura de Teresina abriu as inscrições do processo seletivo da Fundação Wall Ferraz, em Teresina, para formação de cadastro reserva para profissionais que deverão atuar em cursos, workshops, oficinas, ações de cidadania e palestras durante o primeiro semestre de 2020.



As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela internet até 31 de janeiro de 2020, segundo o edital . O edital reserve ainda 5% de vagas para pessoas com deficiência. O candidato também deverá entregar uma ficha impressa, acompanhada do portifólio na Gerência Pedagógica de Capacitação, na sede da Fundação Wall Ferraz (FWF), no Centro de Teresina. Não será aceito qualquer documento posterior ao prazo estabelecido.

Foto: Ascom

Segundo a prefeitura, a seleção dos candidatos será com base na análise de currículos, títulos e tempo de experiência profissional na área do curso. Só é permitida a inscrição para uma ocupação. Os profissionais serão convocados pela Prefeitura de Teresina através da Fundação Wall Ferraz mediante demanda de ocupação das vagas, de acordo com a ordem de classificação.

Serão reservadas às pessoas portadores de deficiência (física, visual ou auditiva), em caso de aprovação, 5% do total de vagas que vierem a ser oferecidas, para cada cargo, durante o prazo de validade do processo seletivo. Na falta de candidato, a vaga será preenchida pelos demais selecionados.

O resultado parcial do concurso será divulgado no dia 19 de fevereiro e o final dia 03 de março nos murais e sita da Fundação Wall Ferraz.

Em 2019, cerca de 200 profissionais aprovados para o cadastro de reserva foram convocados para os cargos, segundo a Prefeitura de Teresina. Neste ano, a expectativa é de que mais profissionais sejam chamados.

VEJA O EDITAL COMPLETO AQUI



SITE DE INSCRIÇÕES AQUI



Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia