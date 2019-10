Prefeitura de Porto Alegre do Piauí abre lança edital para concurso público

A Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Piauí lança edital para Concurso Público para ocupação de 40 vagas. As inscrições iniciam dia 28 de outubro e vai até às 17h do dia 08 de novembro de 2019 e é feita exclusivamente pela internet.



O Concurso Público será realizado pela CONSEP (Consultoria e Estudos Pedagógicos Ltda.), empresa contratada através do Processo Licitatório, para realização do concurso para provimento de cargos efetivos no âmbito da administração pública municipal, e será feito por meio de provas objetivas e provas de título.

Ao todo, serão ofertadas 40 vagas para provimento efetivo nos cargos de: agente de limpeza urbana; motorista; vigia; auxiliar de serviços gerais; agente comunitário de saúde; técnico em higiene dental; técnico em enfermagem; técnico em edificações; técnico agrícola; enfermeiro; bioquímico; fisioterapeuta NASF; médico; psicólogo NASF; psicólogo; nutricionista NASF; nutricionista; assistente social; controlador interno; professor de Ensino Fund. Anos Iniciais; professor de Matemática; professore de Educação Física; professor de Inglês; professor de Português.

Para acessar o edital e ter mais informações acesso o link do site da CONSEP .

