Prefeitura de Oeiras anuncia edital de concurso com 93 vagas, salário chega a R$ 7 mil

A Prefeitura Municipal de Oeiras lançou um concurso público para provimento de 93 vagas de cargos efetivos do quadro permanentes para a Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação e outros órgãos. A banca organizadora do concurso é a Copese.

Veja o edital aqui .

A carga horária de trabalho varia entre 20h e 40h semanais e o salário varia entre R$ 1.212,00 e R$ 7.000,00. As inscrições custam entre R$ 60,00 e R$ 100,00, dependendo do cargo desejado, e devem ser efetuadas exclusivamente via internet, no endereço eletrônico www.ufpi.br/copese, a partir das 12h do 27/01/2022 até às 23h59min do dia 24/02/2022.

O concurso será realizado em três etapas: prova escrita, avaliação de títulos e curso de formação inicial. O resultado final será divulgado em maio deste ano. O concurso público terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por até igual período.

Na Secretaria de Saúde, as vagas são para: Assistente Social- NASF (2); Assistente Social – CTA/SAE (01); Cirurgião Dentista – Atendimento de Pessoas com Deficiência (1); Educador Físico (02); Médico Especialista em Saúde Mental (1); Médico Psiquiatra (1); Psicólogo (1); Agente Municipal de Saúde- Combate a Endemias (6 AC e 1 PcD); Agente Comunitário de Saúde – Localidade Oeiras Nova (1); Agente Comunitário de Saúde – Localidade Rodagem de Picos (3); Agente Comunitário de Saúde – Localidade Jureminha (1); Agente Comunitário de Saúde – Localidade Centro (1); Agente Comunitário de Saúde – Localidade Boa Nova (2); Agente Comunitário de Saúde – Localidade Várzea Tranqueira (1); Agente Comunitário de Saúde – Localidade Morro Redondo (1); Agente Comunitário de Saúde – Localidade Contentamento (1); Agente Comunitário de Saúde – Localidade Briona (1); Agente Comunitário de Saúde – Localidade Malha Grande (1); Agente Comunitário de Saúde – Localidade Malhada Grande (1); Motorista Categoria D (1); Técnico em Enfermagem – UBS Zona Urbana (3); Técnico em Enfermagem – UBS Zona Rural (4); Técnico em Laboratório (1); Técnico em Saúde Bucal Zona Urbana (3); Técnico em Saúde Bucal Zona Rural (3).

Na Secretária de Educação, as vagas são para: Professor Classe B Nível I- Língua Portuguesa Zona Urbana (4); Professor Classe B Nível I – Língua Portuguesa Zona Rural (4); Professor Classe B Nível I – Matemática Zona Urbana (4 AC e 1 PcD); Professor Classe B Nível I – Matemática Zona Rural (4); Professor Classe B Nível I – Ciências Zona Urbana (2); Professor Classe B Nível I – Ciências Zona Rural (3); Professor Classe B Nível I – Geografia Zona Urbana (2); Professor Classe B Nível I – Geografia Zona Rural (3); Professor Classe B Nível I – História Zona Rural (3); Professor Classe B Nível I Educação Física Zona Rural (3); Professor Classe B Nível I – Inglês Zona Urbana (2); Professor Classe B Nível I – Inglês Zona Rural (2).

Para os demais órgãos as vagas são para: Agente Municipal de Trânsito (7 AC e 1 PcD); Auditor Fiscal de Tributos Municipais (3) e Fiscal do Meio Ambiente (1).





