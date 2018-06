Prefeitura de Elesbão Veloso está com inscrições abertas para concurso

Estão abertas as inscrições para o concurso da prefeitura de Elesbão Veloso, a 140 km de Teresina. No total, serão 27 vagas para provimento efetivo de diversos cargos de nível médio e superior com salários de até R$ 4.543,00.

As inscrições estarão abertas até o dia 08 de junho e devem ser feitas pela internet no site da CONSEP [www.consep-pi.com.br]. No ato, o candidato deve localizar a Ficha de Inscrição no link correspondente ao Concurso Público de Elesbão Veloso-PI e gerar um boleto bancário a ser pago na rede credenciada.

Os cargos disponibilizados no certame são para Agente Comunitário de Saúde, Técnico em Saúde Bucal/PSF, Assistente Social/NASF, Odontólogo - Cirurgião Dentista Especialista em Endodontia/CEO, Odontólogo - Cirurgião Dentista Especialista em Periodontia/CEO, Odontólogo - Cirurgião Dentista/PISB, Educador Físico/CAPS, Enfermeiro/PSF, Enfermeiro/CAPS, Fisioterapeuta/NASF, Fonoaudiólogo/NASF, Médico/PSF, Médico Especialista em Psiquiatria/CAPS, Nutricionista/NASF.

As provas objetivas acontecem no dia 01 de julho no município.

