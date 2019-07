Prefeitura de Cocal inicia devolução das taxas de inscrição do concurso

A Prefeitura de Cocal iniciou nesta terça-feira (9), a devolução das taxas de inscrições no concurso municipal, que foi cancelado.



Segundo o controlador-geral do município, Douglas Magalhães, estão sendo realizadas as devoluções primeiramente em contas do Banco do Brasil e posteriormente serão feitas as dos demais bancos.

As devoluções serão feitas em remessas diárias, até que todos os inscritos sejam devidamente ressarcidos. "Quem ainda não recebeu, não deve se preocupar, pois logo estará lá depositado na sua conta", ressalta o controlador.

ASCOM