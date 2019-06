Prefeitura de Capitão de Campos realizará concurso

O Núcleo de Concursos e Promoção de Eventos (Nucepe) da Universidade Estadual do Piauí (Uespi) fechou, nesta terça-feira (25), parceria com a Prefeitura de Capitão de Campos, gerida por Tim Medeiros, para a realização do concurso para Guarda Civil Municipal da cidade. O concurso contará com 12 vagas e mais 36 de cadastro reserva.

Segundo Tim Medeiros, o concurso tem como objetivo fortalecer a Guarda Civil Municipal, recém-criada na cidade. “Nós buscamos a Uespi, por meio do Nucepe, e assinamos hoje um convênio para a elaboração de um concurso transparente e que atenda aos anseios da comunidade”, pontua o prefeito.

De acordo com o reitor Nouga Cardoso, o interesse da Prefeitura de Capitão de Campos em ter um concurso organizado pela Uespi é consequência do grande trabalho desempenhado pelo Nucepe. “Nosso agradecimento ao prefeito Tim Medeiros é, principalmente, devido ao fortalecimento institucional que a realização de parcerias como essa traz à universidade, com o objetivo diário de atender bem a sociedade e as instituições”, afirma o reitor.

Jorge Martins, diretor do Nucepe, atenta para a credibilidade que o núcleo passa nos concursos que organiza. “O prefeito nos procurou e firmamos um trabalho em conjunto para a realização deste concurso. Vale ressaltar, também, que estamos trabalhando desde já no edital do concurso. A previsão é de que em 10 ou 15 dias o edital esteja disponível no site do Nucepe, com os prazos devidamente estabelecidos para que os candidatos tenham conhecimento de todo o processo”, finaliza o diretor.

CCom