Inscrições para concurso com salários de até 4,5 mil iniciam hoje

A Prefeitura Municipal de Boqueirão do Piauí publicou nesta quinta-feira (19) o edital para concurso público destinado ao provimento dos cargos vagos no quadro permanente da Administração Municipal e formação de cadastro de reservas. Ao todo, serão 63 vagas para diversos cargos com salários que vão de R$ 998 a R$ 4.500.

Confira aqui o edital.



Entre os cargos a serem preenchidos estão: médico, enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogo, assistente social, educador físico, nutricionista, controlador geral, técnico em higiene bucal, técnico em enfermagem, agente de saúde, odontólogo, operador de máquinas, agente de endemias, auxiliar administrativo, cadastrador, digitador, vigia, serviços gerais, pedagogo e professor.

Cidade de Boqueirão do Piauí. (Foto: Campo Maior em Foco)

As inscrições para o concurso iniciam nesta sexta-feira (20) e encerram às 23h e 59 minutos do dia 20 de janeiro de 2020. A taxa de inscrição para o certame varia de R$ 73,60 a R$ 110, e os boletos podem ser pagos até 23 de janeiro de 2020.

Serão reservadas às pessoas com deficiência, em caso de aprovação, 5% (cinco por cento) do total de vagas oferecidas por cargo e das que vierem a surgir durante o prazo de validade do Concurso Público, desde que a deficiência seja compatível com as atribuições do cargo.



Para os candidatos que pretendem disputar as vagas que requerem apenas Ensino Médio, o concurso será realizado em apenas uma etapa, a prova objetiva. Já para os candidatos de nível superior devem passar, além da objetiva, também por uma prova de títulos. A prova objetiva está prevista para o dia 08 de março de 2020, na cidade de Boqueirão do Piauí.

