Prédio onde funciona a AMA é doado para a instituição

A partir de agora a Associação dos Pais e Amigos dos Autistas (AMA) terão uma sede própria. Na sexta-feira (20), a governador Wellington Dias assinou o termo de doação do imóvel para a instituição, que passa agora a ser proprietária do local, permitindo a atração de investimentos públicos e privados para expansão das atividades. No passado, funcionava no prédio a Unidade Escolar Celso Pinheiro Filho, pertencente ao Estado.



Fundada há 19 anos, a AMA atende atualmente 170 famílias nas áreas de saúde, educação, trabalho e assistência social. O governo do Estado é parceiro da associação, oferecendo 35 profissionais, de diversas áreas, para a equipe permanente de trabalho da AMA.

Assinatura do termo de doação do prédio para a AMA (Foto: Roberta Aline/CCom)

“Nos últimos anos, o Estado foi parceiro ao ceder esta área e, agora, por meio de projeto de lei, encaminha a doação. A partir daqui, existe um número de entidades que se dispõem a investir diretamente e ter uma sede própria é uma das exigências” pontuou o governador.

Na solenidade o governador instituiu o Selo Empresa Amiga do Autista, um estímulo à contratação de mão-de-obra autista. A iniciativa parte de uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa, de autoria do deputado estadual Franzé Silva. “Quando estimulamos as empresas a contratar autistas, ter um selo do governo do Estado e divulgar em suas peças publicitárias, incorporando ao seu balanço social, criamos uma onda positiva”, explicou o parlamentar petista.

O ato marca o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, lembrado em 21 de setembro.

“Os autistas do Piauí estão de parabéns e felizes. A AMA atende a todo o Piauí. É referência no estado no atendimento ao autista e a gente precisa ter essa sede própria para buscar melhorias”, comemorou Rosália Oliveira, presidente da AMA.

