Preço da gasolina no Piauí apresenta redução após três semanas de alta

O preço médio do litro de gasolina comum vendida em postos de combustíveis no estado do Piauí apresentou redução na segunda semana de novembro. O valor saiu de R$ 7,214 da semana anterior para R$ 7,204 nessa semana, segundo dados levantados pelo Portal O Dia junto a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

A pequena queda do preço apesar de não ser percebida pela grande maioria dos consumidores, quebrou uma sequência de três semanas de aumento que o estado registrava. Na semana de 17 de outubro, por exemplo, a valor médio era de R$ 6,905. Sete dias depois saltou para R$ 7,143 e para R$ 7,214 logo depois.

Leia também: Mais de 6 mil entregadores de delivery ameaçam paralisar atividades em Teresina

A redução foi puxada pela queda no preço mínimo do litro do combustível que caiu de R$ 6,990 para R$ 6,800 em postos de Teresina e a redução de R$ 7,070 para R$ 7,050 nos estabelecimentos de Parnaíba, no litoral. Por outro lado, o valor máximo permaneceu em R$ 7,299 no estado.

Foto: Assis Fernandes / O Dia

Já a gasolina aditivada seguiu a tendência de quatro semanas de alta no Piauí. No segundo levantamento do mês de novembro, o produto saiu de R$ 7,405 para R$ 7,416 nos postos. O crescimento foi estimulado pelo aumento do preço máximo, que era de R$ 7,599 e subiu para R$ 7,699.

O preço dos combustíveis afetam dentre outras categorias os motoristas por aplicativos. O Portal O Dia publicou uma reportagem “Estamos pagando para trabalhar”, diz motorista de app sobre preço da gasolina em Teresina em que mostra os desafios enfrentados por esses profissionais e as alternativas que os economistas apontam para amenizar os impactos do aumento dos preços.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!