A prova de redação é a mais esperada pelos estudantes que irão realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Temida por muitos, seja pela surpresa do tema ou pelo risco de zerar a nota, a redação vem ganhando importância a cada ano por ser elemento decisivo no ingresso do estudante ao ensino superior.

A professora Patrícia Lima, que ministra as aulas de redação no Pré-Enem Live, trabalhou em suas aulas o tema da redação solicitado pelo Enem em 2019. Ela explica que muitos alunos perguntam como redigir um bom texto e afirma não existir segredo.

"É preciso que o aluno seja um bom leitor. Cito Paulo Freire quando explico a importância da leitura, pois ele diz que a leitura de mundo antecede a leitura da palavra, ou seja, para você ser um bom redator de um texto solicitado pelo Enem é preciso ser um leitor sobre o mundo. Assim, se deve entender o que acontece no Brasil e no mundo de maneira geral, sempre levando em consideração os eixos temáticos que o Enem cobra", afirma.

Patrícia Lima explica que os estudantes, para redigir um bom texto no exame, devem estar atentos a leitura e interpretação dos eixos temáticos bem como a estrutura do texto solicitado no dissertativo-argumentativo.

Pré-Enem Live reforça prática de redação para estudantes. Divulgação

A professora recomenda também o acesso gratuito pela internet da Cartilha de redação do Enem de 2019, disponibilizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep). Redação Enem 2019: Cartilha do Participante. Na cartilha há orientações e regras da redação do Enem 2019 em que o aluno encontra os conceitos de introdução, desenvolvimento, tese e como elaborar uma proposta argumentativa.

"O que acho mais legal nesta cartilha é que o aluno vai encontrar textos considerados nota mil (a nota máxima no exame). Então o aluno acessa a cartilha, busca entender e compreender os textos e acompanha os comentários do motivo para a nota mil e claro treinar sobre os temas diversos disponibilizados", explica Patrícia Lima. Um importante aliado na preparação dos alunos para a redação é o aplicativo do Canal Educação, disponibilizado pela Seduc, disponíveis nas lojas de aplicativos Play Store (para Android) ou App Store (para iOS). Pelo aplicativo, os alunos podem assistir online vídeo aulas, responder questões, tirar dúvidas, e enviar suas redações para que os professores possam corrigir e devolver em até 72 horas.

A Secretaria de Estado da Educação, por meio do programa Pré-Enem Live, formato de revisões para reforçar os conteúdos do Enem via transmissão do Canal Educação e TV Antares, vem auxiliando os estudantes a garantir uma boa preparação no momento de redigir o texto.

Todos os domingos, no Pré-Enem Live das 8h às 12h30, os estudantes encontram nas plataformas digitais os professores com aulas específicas para a redação no estilo dissertativo-argumentativo, cobrado no exame. Durante a programação das aulas específicas para o Ensino Médio, a programação segue com aulas nas outras disciplinas com dicas de como as questões do exame podem auxiliar o aluno na argumentação da redação.





Ascom