Pré-Enem: 1ª revisão via internet acontece neste domingo (19)

Está marcada para o próximo domingo (19), a primeira revisão Pré-Enem Seduc, da Secretaria de Estado da Educação. Neste ano, as aulas com conteúdos preparatórios para o exame acontecem exclusivamente on-line, com o Pré-Enem Live, das 8h às 12h30. A medida obedece às recomendações de isolamento social devido à pandemia da Covid-19.



Os estudantes poderão acompanhar as aulas pela TV Antares, pela plataforma do Canal Educação no YouTube e pelas redes sociais da Seduc Piauí. A primeira revisão contempla as disciplinas de Matemática, Redação, Linguagens e Biologia.

Quem está na expectativa de assistir as aulas é a estudante Andreia Barradas, aluna egressa do Colégio Liceu Piauiense que pretende cursar Medicina e conta com o Pré-Enem Live para somar conhecimentos.

(Foto: Ascom)

“A possibilidade de assistir a revisão em casa é algo muito bom. Além de seguirmos a recomendação do isolamento social, esta também é uma oportunidade para o aluno adquirir autonomia e independência. Mas é preciso também ter muita disciplina e se adaptar para render no estudo. Já estou na expectativa desse novo formato do Pré-Enem, creio que será muito produtivo”, disse a jovem.

A Secretaria de Educação mobilizou professores para a produção do conteúdo que será transmitido ao vivo, com duração de quatro aulas de 30 minutos cada, abordando os principais temas do Enem em todas as áreas.

Um dos diferenciais do Pré-Enem Seduc são as interações e dinâmicas criadas pelos professores para resolver dúvidas e diminuir a ansiedade dos alunos durante as horas de revisões que antecedem o exame. Esta marca também estará presente nas transmissões online, como explica a coordenadora do Pré-Enem Seduc, Hildalene Pinheiro. “A interação entre professores e alunos acontecerá por meio do chat após as aulas, no qual cada professor responderá aos questionamentos dos alunos. Os estudantes poderão interagir com os professores enviando suas perguntas no chat do YouTube ou nas redes sociais da Seduc”, esclarece.

Para acompanhar as aulas, a equipe do Pré-Enem Seduc disponibiliza todo o conteúdo de forma digitalizada no site da Seduc ou pelo WhatsApp. Os estudantes ainda têm à disposição o aplicativo do Pré-Enem Seduc, plataforma digital em que eles podem enviar sua redação para correção online, resolver questões e tirar dúvidas. Por meio do aplicativo, os alunos também podem acessar videoaulas, questões comentadas e material didático.

Da redação