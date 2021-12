Pré-candidato à presidência da ABCZ, Gabriel Garcia Cid enaltece pecuária piauiense

O pecuarista Gabriel Garcia Cid, pré-candidato à presidência da Associação Brasileira de Criadores de Zebú (ABCZ), enalteceu a pecuária desenvolvida no Piauí em sua passagem pelo estado na última semana em razão da programação da 70ª Expoapi. A tecnologia utilizada por criadores de gado leiteiro e de corte no Piauí são classificadas por ele como uma das mais avançadas do país.

“O Piauí é um dos grandes estados, importante dentro desse processo, e caminha junto com o Brasil. Cada região tem sua particularidade de clima, diferenças de raças e formas de criação. O Piauí acompanha no mesmo nível de tecnologia e aumento de produtividade”, afirmou Gabriel em entrevista ao O Dia.

Ele observa que o Piauí ampliou a quantidade sua produção, enquanto, por outro lado, reduziu a quantidade espaço necessário para a criação, o que exemplifica o avanço dos processos utilizados no estado. Gabriel apontou também o comportamento do setor durante a pandemia da Covid-19.

Foto: Otávio Neto / O Dia

“Fomos desafiados a produzir mais e melhor. O setor da pecuária reagiu investindo em tecnologia e produzindo mais. Ficou muito claro o que são as atividades essenciais e não essenciais. O setor que produz alimentos, pecuária, agricultura, horticultura se mostraram ao mundo com muito mais clareza como são essenciais”, disse.

Gabriel Garcia Cid articula sua pré-candidatura tendo como pauta a ampliação da tecnologia genômica para o campo com os testes de desempenho, bem como a importância da responsabilidade ambiental dos criadores para o crescimento da qualidade do gado que é produzido no país.

“Aquela ideia de pasto que você tem que derrubar todas as árvores, para plantar capim, para criar o gado, não é mais a verdade. Há, hoje, a integração da lavoura com a pecuária e florestas. Está comprovado que os animais que têm certo nível de sombra em seus pastos produzem mais porque eles têm mais conforto”, explicou.

Para a eleição que acontece no segundo semestre de 2022, Gabriel revelou que tem conversado com criadores de todos os estados para formação de uma chapa que atenda os interesses das mais diversas regiões do país. “Estamos junto com diversos criadores de todas as regiões, representantes de todas as raças zebuínas, com três conselheiros em cada unidade da federação. Estamos formando um time, formando uma diretoria para que a gente possa estar à frente da associação e trabalhando pelos criadores.

A ABCZ tem um total de 24 mil associados, sendo 7 mil ativos. A entidade é responsável pelo registro de mais de 80% do rebanho zebuíno do território nacional e pelo desenvolvimento de novas tecnologias para a produção.

