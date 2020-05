Prazo para regular título de eleitor termina nesta quarta-feira, diz TRE-PI

O prazo para regularização do título de eleitor terminar na próxima quarta-feira (06). Os eleitores que têm pendências como a transferência de título para votar em outro município, alteração de dados cadastrais, regularização do título cancelado, justificar ausência de voto ou precisa emitir pela primeira vez o documento devem solicitar os serviços pela internet.



Por causa da pandemia do novo coronavírus, o atendimento presencial foi suspenso nos postos do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PI). Agora, quem desejar realizar esses serviços deve preencher um formulário de pré-atendimento no site do TRE-PI.

Segundo o TRE-PI, deverão ser anexados ao formulário digital, o documento de identificação oficial (frente e verso), comprovante de residência recente e fotografia nos formatos JPG, PNG ou PDF, em estilo selfie, com o requerente segurando o documento de identidade ao lado do rosto. Não serão aceitas fotos com adereços, vestimento ou aparato que impeça a completa visão do rosto, como por exemplo, óculos, bonés ou gorros.

Os homens de 18 a 45 anos que foram solicitar o título de eleitor pela primeira vez devem anexar no formulário digital o certificado de alistamento militar ou carteira de reservista. A carteira de habilitação não é aceita como documento de identificação para solicitar o documento.

Também pelo site, o eleitor poderá verificar se possui débito com a Justiça Eleitoral, emitir a Guia de Recolhimento da União – GRU e efetuar o pagamento exclusivamente no Banco do Brasil.

TER-PI informou ainda que quem perde o prazo só poderá ter acesso aos serviços após o segundo turno das eleições. O eleitor deverá procurar o cartório para a coleta de seus dados biométricos ou a comprovação de vínculo com o município onde vota, no caso da revisão.

A obtenção de segunda via do título eleitoral durante esse período de suspensão do atendimento presencial, se dará exclusivamente por meio do aplicativo e-Título (via digital do título eleitoral), disponível nas lojas virtuais Play Store e App Store.

Adriana MagalhãesJorge Machado com informações do TRE-PI