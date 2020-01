Prazo para pagar cota única do IPVA com desconto encerra hoje

Os proprietários de veículos que optaram por pagar a cota única do IPVA em janeiro, com 15% de desconto, precisam ficar atentos ao prazo final. O imposto deve ser pago até esta sexta-feira (31).

O desconto é válido para veículos de todos os finais de placa. O boleto pode ser impresso tanto no site do Detran como no da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz).

(Foto: Arquivo O Dia)



Quem deixar para pagar em fevereiro, o desconto na cota única será de 10%. Em março, o contribuinte ainda terá desconto no pagamento integral, só que agora com o abatimento de 5%.

O novo calendário do IPVA, em vigor desde o dia 1º de janeiro, fixa o mês de março como vencimento do imposto para todos os contribuintes. Antes, o IPVA era pago de acordo com o final da placa do veículo.

Pagamento em três cotas

Ainda segundo o novo calendário, o pagamento do IPVA pode ser feito também em três cotas, só que sem desconto. O vencimento da 1ª cota será no dia 31 de março. As seguintes no dia 30 de abril e 29 de maio, último dia útil do mês. Apenas o licenciamento do veículo continua sendo pago de acordo com o final da placa.

Da Redação