Prazo para pagar a cota única do IPVA termina no próximo dia 30

Encerra no próximo dia 30 de junho o prazo paga pagamento da cota única do IPVA com 5% de desconto. Esse prazo já foi prorrogado pela Sefaz (Secretaria de Fazenda) em razão da pandemia de covid-19. O boleto do imposto para impressão pode ser acessado pelo endereço eletrônico da própria Sefaz.





Foto: O Dia

Além do prazo para pagamento da cota única, no dia 30 de junho também encerra o prazo para pagamento da taxa de licenciamento do Detran. “"Por conta da pandemia do Coronavírus, fizemos a prorrogação para que os contribuintes tenham mais tempo de se organizarem financeiramente”, afirma o superintendente da Receita Estadual, Emílio Junior.

Para quem optar por pagar o IPVA em três cotas, a primeira parcela também deve ser paga até o dia 30 de junho. As demais serão pagas em 30 de julho e 31 de agosto.

Refis IPVA 2020

Para quem possui débitos do IPVA 2020, está aberto o Refis com adesão até 31 de agosto. A adesão é feita pela internet através da página da Sefaz .

Confira abaixo as condições para adesão ao Refis:

Desconto de 95% das multas e juros de mora em caso de pagamento integral

Desconto de 80% das multas e dos juros de mora em até seis parcelas mensais e consecutivas

Desconto de 70% das multas e dos juros de mora em até 12 parcelas mensais e consecutivas

