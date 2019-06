Prazo para inscrição em concurso da UFPI encerra nesta sexta (21)

Encerra hoje o prazo para as inscrições no concurso público da Universidade Federal do Piauí. O certame oferta 29 vagas para o cargo de Técnico-Administrativos em Educação. As vagas são para profissionais de nível técnico e superior. As inscrições, com taxas nos valores de R$ 60,00 a R$ 200,00, iniciaram no último dia 3 e acabam nesta sexta-feira (20) às 23h59.

Segundo o edital, as inscrições podem ser feitas apenas via internet através do endereço eletrônico www.ufpi.br/copese. Estarão isentos da taxa de inscrição os candidatos que preencham os requisitos legais descritos no edital.

Em caso de aprovação, o vencimento básico para os profissionais de nível técnico é de R$ 2.446,96 e para os profissionais de nível superior é de R$ 4.180,66, exceto para médico-veterinário que é de R$ 8.361,33.

As vagas são distribuídas por cargos e campi da seguinte maneira:

Campus Ministro Petrônio Portella - Teresina (PI): Arquiteto e Urbanista, Engenheiro Civil, Médico-Veterinário / Anestesiologia Veterinária, Médico-Veterinário / Clínica Médica de Cães e Gatos, Médico-Veterinário / Intensivista, Assistente em Administração e Odontólogo.

Campus Professora Cinobelina Elvas - Bom Jesus (PI): Médico-Veterinário / Patologia Clínica Veterinária e Assistente em Administração.

Campus Amilcar Ferreira Sobral - Floriano (PI): Assistente em Administração.





Nathalia Amaral