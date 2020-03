Prazo para declarar o Imposto de Renda de Pessoa Física começa hoje

Abriu nesta segunda-feira (02) o prazo para declarar o Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) 2020 junto à Receita Federal. Só aqui no Piauí, o órgão deve receber cerca de 255 mil declarações. O prazo para envio dos dados finaliza no dia 30 de abril. Devem declarar aqueles contribuintes que possuíram rendimento anual tributável acima de R$ 28.559,70 no exercício de 2019.

As declarações devem ser apresentadas através da plataforma PGD IRPF, cujo download está disponível no site da Receita Federal. O serviço é totalmente gratuito. Além do computador, o contribuinte também pode declarar o Imposto de Renda a partir de dispositivos móveis como tablets e smartphones, através do serviço Meu Imposto de Renda disponibilizado no aplicativo de mesmo nome.



Foto: Agência Brasil

É importante que os contribuintes enviem suas declarações sem erros, nem omissões e inconsistências para que possam receber suas restituições mais cedo. Vale lembrar que o calendário de pagamento das restituições será adiantado este ano, começando no dia 29 de maio, o primeiro lote, e tendo o último lote liberado em setembro.

Maria Clara Estrêla