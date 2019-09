PPP do Pavilhão de Modas é lançada e prevê 25 anos de concessão

Foi lançado na última terça-feira (17) o edital de licitação para concessão de uso do Piauí Shopping Center Modas ( Pavilhão de Feiras e Eventos Governador Guilherme Mello).

Esta é mais uma PPP (Parceria Público Privada) realizada pelo Governo do Estado e tem o objetivo de viabilizar a reforma, ampliação, modernização, operação e manutenção do equipamento.



Com a parceria, o governo pretende revitalizar o espaço, transformando em shopping vocacionado e popular, a fim de fortalecer os setores têxtil, calçadista e de acessórios de produção local, bem como gerar emprego e renda.



Além disso, a concessionária contratada deverá ampliar os produtos oferecidos para o atacado e varejo, privilegiando o ramo da moda, além de oferecer à população novos espaços de consumo, entretenimento e serviços.

Segundo a Superintendente de Parcerias e Concessões , Viviane Moura, por estar localizado em uma zona populosa e em ampla expansão, a expectativa é que a parceria seja de sucesso.

“Com a requalificação do espaço e a ampliação dos serviços, temos certeza que também crescerá a procura pelos compradores, gerando excelentes oportunidades de negócios, desenvolvendo a produção local, movimentando a economia e gerando empregos”, comenta Viviane Moura.

O equipamento está localizado no cruzamento das BRs 316 e 343, uma área estratégica e privilegiada com a circulação de aproximadamente 15 mil veículos diariamente. Atualmente, o espaço conta com 134 unidades comerciais e forte comércio no setor de vestuário e calçadista. O prazo de concessão será de 25 anos e o privado terá o período de 12 meses para promover as obras de requalificação do local.

O edital de licitação está disponível no site www.ppp.pi.gov.br ou na sede da Suparc. A sessão de licitação será realizada no dia 21 de outubro de 2019, às 09h, no Auditório da Secretaria de Administração e Previdência do Estado do Piauí (Seadprev), localizado na Av. Pedro Freitas, s/nº, Bloco I, 2º Andar, Centro Administrativo, Teresina-PI.



