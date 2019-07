Potó pode causar lesões graves na pele

O potó é um inseto que costuma aparecer após o período chuvoso na região Nordeste e causa bastante incômodo. Isto porque ele carrega uma secreção tóxica na cauda e, quando entra em contato com pele humana, pode causar queimaduras.

“A reação que acontece na pele quando entra em contato com o potó depende do período de exposição. O inseto tem uma substância que provoca as lesões, então pode ter desde reações simples, como vermelhidão, coceira e ardência, até uma queimação mais intensa, com formação de bolhas”, explica a dermatologista Elizane Viana.

A especialista detalha a atuação da toxina. “Toda vez que você tem a formação de bolhas, destrói as proteínas da região afetada. Então, a queimadura pode ser química como neste caso; física, quando é queimadura por temperatura; ou elétrica. Essa substância é muito agressiva. Dependendo da intensidade e da localização, esse dano vai ser maior ou menor”, revela.



Inseto é atraído pela luz e costuma aparecer com mais frequência no período da noite - Foto: Divulgação



As regiões mais afetadas pelo contato com o inseto são as dobras do cotovelo, o pescoço e as axilas. “A reação intensa nessas regiões acontece porque a pele é mais fina e são áreas de atrito”, elucida a dermatologista, acrescentando que o potó é atraído pela luz e costuma aparecer com mais frequência no período da noite.

Prevenção

Como forma de prevenção, Elizane orienta que a população feche os cômodos de casa cedo, por volta das 16h. também é indicado usar telas de proteção nas janelas e vigiar se tem o potó. “A atenção deve ser maior nesta época do ano, principalmente com as crianças pequenas. É bom verificar os berços e as camas antes de dormir”, orienta.

Sandy Swamy