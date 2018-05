'Portal O Dia' agora pode ser ouvido: ferramenta converte texto em áudio

O 'Portal O Dia' agora conta com uma ferramenta para conversão de texto em áudio. Todo o conteúdo do site poderá ser ouvido, aumentando a acessibilidade e a usabilidade do portal.

No Brasil, segundo dados do IBGE de 2010, mais de 6,5 milhões de pessoas têm alguma deficiência visual. A nova ferramenta visa a inclusão desses leitores, além de facilitar o acesso à informação para os analfabetos.

Foto: Reprodução/Portal O Dia

Segundo a coordenadora do Portal O DIA, Nayara Felizardo, a ferramenta de áudio também é útil para quem está ocupado, mas quer acessar o conteúdo informativo. “É possível continuar suas atividades, dar o play na notícia e ouvir a informação”, diz.

Luiz Pedroza, responsável pela ferramenta, afirma que o objetivo é transformar isso em um movimento, onde todos os sites na internet possam ser lidos e ouvidos. “A acessibilidade só faz sentido quando todo o conteúdo da internet estiver acessível. O deficiente não pode ter acesso a somente um portal de notícias, ele tem que ter acesso a tudo", finaliza Luiz.

Para aproveitar a novidade no Portal O DIA, basta acessar o site, escolher as notícias e clicar no local indicado, bem abaixo dos títulos.

Nayara FelizardoLucas Albano