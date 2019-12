Por meio de nota, TJ lamenta falecimento de funcionário no Fórum Criminal

O Tribunal de Justiça do Piauí emitiu nota de pesar lamentando o falecimento do servidor Élcio Câmara Abreu, analista judicial lotado na 3ª Vara Criminal da Comarca de Teresina. Ele foi encontrado morto dentro de uma sala no Fórum Criminal de Teresina na noite desta quarta-feira (11). As circunstâncias de sua morte estão sendo apuradas.



Foto: O Dia

Por meio da nota, o desembargador Sebastião Ribeiro Martins, presidente do TJPI, destacou os relevantes serviços prestados ao Poder Judiciário por Élcio Câmara e manifestou pesar e solidariedade aos familiares e amigos do analista jurídico.

O velório de Élcio Câmara Abreu acontece na Funerária Lótus, em Teresina.

Confira a nota na íntegra:

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (TJ-PI) manifesta seu profundo pesar pelo falecimento do servidor Élcio Câmara Abreu, analista judicial lotado na 3ª Vara Criminal da comarca de Teresina, na noite desta quarta-feira (11). Servidor efetivo, prestou relevantes serviços ao Poder Judiciário e ao jurisdicionado piauiense. O velório ocorre na Funerária Lótus, em Teresina. Que Deus conforte seus amigos e familiares nesse momento de imensa dor.

Desembargador Sebastião Ribeiro Martins Presidente do TJ-PI

Maria Clara Estrêla