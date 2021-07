Por dia, três condutores são flagrados dirigindo sob efeito de álcool

Em 25 dias da Operação Férias Escolares 2021, realizada pela Polícia Rodoviária Federal nas rodovias do Piauí, 67 pessoas já foram flagradas dirigindo sob efeito de álcool. Isso significa que a cada nove horas um condutor foi flagrado nessa situação. Desse total, 24 pessoas foram presas pelo cometimento desse tipo de crime.



Com relação à realização de Testes de Alcoolemia, a PRF-PI está intensificando a fiscalização com o aumento de realização de procedimentos, totalizando 338 testes. Esses índices refletem o aumento do fluxo de veículos nesse período, bem como a imprudência de parte dos condutores em insistir nessa prática criminosa.



O que diz a lei?

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o condutor que for flagrado dirigindo sob o efeito de álcool, será autuado em R$2.934,70, sete pontos na CNH e poderá ter seu direito de dirigir suspenso.



Se for configurado o crime de trânsito, ele será preso e encaminhado à polícia judiciária local. Se o condutor for flagrado novamente em menos de 12 meses, será autuado no valor de R$5.869,40 além de todas as sanções administrativas.



De acordo com a Lei Nº 13.546/17, o condutor que estiver sob o efeito de álcool e causar acidente que resulte em lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, terá sua pena privativa de liberdade em reclusão de dois a cinco anos.



Com informações da PRF

