Por dia, seis postes da rede elétrica são derrubados em acidentes de trânsito

De janeiro a setembro de 2019, o Piauí inteiro já registrou 1.517 acidentes em vias públicas que resultaram em quebra da estrutura de postes da rede elétrica. O número consta em um levantamento feito pela Cepisa Equatorial, concessionária dos serviços de produção e distribuição de energia do Piauí. Segundo a empresa, isso já representa um aumento de 37,2% em relação às ocorrências do ano passado, que teve 1.105 ocorrências. A média é de 5,9 postes danificados por dia.



Destes 1.517 acidentes, 590 aconteceram só na região metropolitana de União, José de Freitas, Campo Maior e Teresina. A Cepisa lembra que os acidentes de trânsito com quebra de postes prejudicam tanto os ocupantes dos veículos, quando os moradores de área próximas, visto que podem ocasionar interrupção no fornecimento de energia elétrica.



Muitos desses acidentes acontecem por fatores como: excesso de velocidade, más condições das vias, estado de embriaguez e/ou sonolência do condutor, falhas mecânicas nos veículos e a utilização de celular enquanto dirige.



Acidentes com quebra de postes aumentaram 37,2% - Foto: O Dia

Para o diretor de operações da Cepisa Equatorial, Cosme Cezário, é preciso conscientização por parte dos motoristas. “É lamentável que tenhamos esse volume de ocorrências e, por vezes, com vítimas fatais. Vale destacar que além dos traumas gerados principalmente para as famílias que perdem seus entes queridos, há ainda o transtorno da falta de energia naquela região onde houver o acidente”, explica.

O que fazer quando acontece um acidente com quebra de poste?

A Cepisa Equatorial orienta as pessoas a não se aproximarem dos fios e cabos partidos ou caídos e que não toquem em pessoas ou objetos que estejam em contato com a rede elétrica. Em caso de ocorrências desta natureza, a recomendação é que a população entre em contato por meio da Central de Atendimento através do 0800 086 0800 e informe o local com ponto de referência. A equipe trabalha em regime de plantão 24 horas.

Maria Clara Estrêla, com informações da Cepisa