População lota Espaço da Cidadania e espera até 7 horas por atendimento

O tempo de espera para quem, por algum motivo, precisa retirar a segunda via do Registro Geral, documentação também conhecida como Carteira de Identidade, é um das principais queixas nos postos do Espaço da Cidadania na Capital. Segundo relatos de populares que precisaram receber atendimento na última segunda-feira (23), no posto localizado em um dos shoppings de Teresina, a espera pode chegar a até 7 horas.



Clara Oliveira é uma das teresinenses que compareceu ao local para fazer a retirada da segunda via do RG após ser vítima de um assalto. “Eu fui fazer o BO no 1º DP, que fica por trás da Delegacia Geral e do Instituto de Identificação. A intenção era já sair de lá direto pro Instituto pra poder tirar a segunda via do RG. Só que a própria escrivã da delegacia me disse que se eu quisesse ser atendida lá, que eu precisaria madrugar, dormir lá”, relata.

Foto ilustrativa. (Foto: Arquivo O Dia)

Segundo a diagramadora, no Instituto de Identificação localizado em frente à Praça Saraiva uma fila já se formava na calçada. A jovem decidiu, então, ir ao posto de atendimento do Espaço da Cidadania do Shopping Rio Poty. Ela relata que chegou ao local às 8h30 e somente às 9 horas conseguiu uma senha para atendimento. No horário, já havia mais de 100 pessoas esperando na fila. “A senha que me deram era R133. Estava na R24 quando cheguei”, conta.

Segundo Clara Oliveira, foram sete horas de espera. A jovem só conseguiu ser atendida às 16 horas, enquanto outras pessoas que também esperavam na fila temiam não serem atendidas no mesmo dia. “O setor de emissão de RG é o que mais demora e justamente o que tem mais gente pra ser atendido. Não sei se falta é pessoal, se a demanda que já está além do que o espaço suporta, mas é um transtorno absurdo a pessoa perder um dia inteiro pra conseguir emitir um documento”, afirma.

Além da demora no atendimento, os populares também reclamam do prazo estipulado para o recebimento do documento. Para eles, a espera de cinco dias úteis para receber o RG gera um transtorno, pois, como no caso de Clara que teve todos os documentos roubados, a emissão de outros documentos e cartões pessoais só é feita mediante apresentação da Carteira de Identidade. “Sem ele, eu não consigo resolver nada, inclusive não dá pra tirar as outras vias dos documentos que me roubaram, como a carteira de estudante e o título de eleitor”, finaliza.

Em nota, a Secretaria Estadual da Segurança Pública, através do Instituto de Identificação, informou que o atendimento segue dentro da normalidade. O Instituto de Identificação reforçou ainda que na capital existem cinco pontos para expedição de RG localizados no Shopping Poty, Centro, Ladeira do Uruguai, Parque Piauí e Dirceu.

Nathalia Amaral