As noticias sobre aglomerações na cidade de Oeiras, há 300km de Teresina, têm deixado a população e a prefeitura em estado de alerta. Na manhã desta segunda-feira, 04, um video que circula nas redes sociais mostra uma grande fila em frente a Caixa Econômica Federal, o motivo da espera é o saque do auxilio emergencial.

A dona de casa Sandra Maria de Souza conta que chegou ao local ás 5:40h da manhã e já haviam 38 pessoas na frente e até o momento, ás 10:40h, ainda se encontrava na fila. Assim como ela, muitas pessoas não conseguiram ter acesso ao aplicativo da CAIXA TEM, onde é possível transferir ou gerar um código para sacar o beneficio.





" Já passou uma funcionária na fila explicando como está sendo realizado o atendimento, estão entrando de 10 em 10 pessoas. Ao chegar no caixa de atendimento você apresenta a xerox do CPF e RG e o aplicativo do Auxilio Emergência onde tem a aprovação do beneficio e é gerado um código", explica Sandra Maria.

Com o código o beneficiário se encaminha até o caixa de auto atendimento e junto com o número do CPF consequência sacar o dinheiro.

"No momento não estou no sol pior tem algumas tendas na frente Caixa, mas tem muita gente sem essa proteção e todo mundo chega mais, já estou com pena", diz Sandra Maria.

População de Oeiras se aglomera em frente a Caixa para sacar auxilio. Reprodução/ Video



Prefeitura de Oeiras realiza ações de enfrentamento ao covid-19

As tendas que a Sandra Maria de Souza se refere foram instaladas pela prefeitura de Oeiras, esta é uma das ações que a gestão está realizando no município. Em video publicado nas redes sociais o Prefeito da cidade Zé Raimundo (PP) ressalta a importância do isolamento social e a continuidade das atividades econômicas.

"Sentimos a necessidade de implementar junto a população mais ações desde a distribuição de mascaras, como pontos de água [com caixa d´água e torneiras] no centro comercial da cidade para que as pessoas possam fazer suas assepsias, na Caixa Econômica e na casa Lotérica estamos colocando tendas com grades de contenção e marcação de isolamento dos espaços", explica Zé Raimundo.

Com isso, o gestor acredita que ações como essa possam manter o distanciamento e cada vez menos pessoas possam ser contaminadas pelo covid-19.

Sandy Swamy