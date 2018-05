Os protestos dos caminhoneiros que se iniciaram nesta quarta-feira (24) estão sendo apoiados por empresas e parte da população da capital. Na Ponte Nova, que liga Teresina à cidade de Timon no Maranhão, cerca de 100 caminhoneiros estão parados há mais de 24 horas por conta dos aumentos sucessivos no preço do combustível. No loca, o grupo tem recebido mantimentos como forma de apoio à manifestação.

População apoia protestos e ajuda caminhoneiros doando mantimentos. (Foto: Jailson Soares/O Dia)



Entre os mantimentos recebidos pelos manifestantes estão marmitas, água mineral, refrigerantes, sucos, bolos, salgados, frutas e até picolés. Segundo o representante dos caminhoneiros, Edvan Ferreira, a ajuda tem vindo de empresas de ônibus, empresas de transporte e até mesmo da população que passa pelo local e manifesta apoio ao protesto.

“Nós já recebemos de tudo. Já recebemos até bolos caseiros feitos por um grupo de senhoras que estão apoiando a nossa manifestação. É uma manifestação que conquistou a confiança da população”, destaca o caminhoneiro. Em pouco menos de uma hora em que a reportagem do Portal O Dia esteve no local, os caminhoneiros receberam diversos mantimentos de pessoas que passavam pelo protesto.

População apoia protestos e ajuda caminhoneiros doando mantimentos. (Foto: Jailson Soares/O Dia)



Para o gerente de vendas Antônio Brandão, o ato dos caminhoneiros é importante e deve ser parabenizado. “Eles estão de parabéns por essa ação. O que os políticos estão fazendo com a gente não é bonito, estamos sendo assaltados nos postos de combustíveis”, disse o motorista, fazendo referência aos altos valores dos combustíveis.

Para ele, um dos pontos que ganhou a confiança da população é o fato de que os veículos de passeios, ônibus e ambulâncias estão podendo transitar livremente pelos pontos interditados. Nesses locais, apenas caminhões de carga não perecíveis estão sendo barrados. “A gente sabe que muitas vezes as pessoas acreditam que não vai dar em nada, mas sem luta não há vitória”, afirma o caminhoneiro.

População apoia protestos e ajuda caminhoneiros doando mantimentos. (Foto: Jailson Soares/O Dia)



Nathalia Amaral