Pontes que ligam Teresina a Timon terão barreiras da Guarda Municipal

A partir deste sábado (04), as três pontes que ligam Teresina à cidade de Timon, no Maranhão, passarão a contar com a presença de guardas civis municipais montando barreiras para fiscalizar o trânsito de pessoas e veículos entre os dois municípios e estados.



De acordo com o secretário Samuel Silveira, da Semcaspi (Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas), o objetivo da ação é orientar as pessoas que chegam e saem de Teresina quanto aos cuidados sobre o Coronavírus e evitar que o vírus se espalhe.



“Vamos também dar um encaminhamento na parte da saúde, caso alguém apresente algum sintoma do coronavírus. As barreiras funcionarão diariamente e por tempo indeterminado”, explicou Samuel Silveira.

Esta semana, o prefeito Firmino Filho nomeou mais 261 aprovados no concurso da Guarda Municpal para atuarem justamente no reforço ao combate à pandemia. Só nas patrulhas em áreas comerciais, a guarda já fechou cerca de 2 mil estabelecimentos que não poderiam estar funcionando, mas que continuavam abertos apesar dos decretos municipais.

Maria Clara Estrêla