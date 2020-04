Pontes que ligam Teresina a Timon terão barreiras com medição de temperatura

A Prefeitura de Teresina montou nesta segunda-feira (27) barreiras sanitárias nas três pontes que ligam a Capital ao município de Timon (MA). O objetivo é realizar a medição da temperatura de pessoas que trafegam entre as duas cidades e, assim, fazer o controle da saúde da população para conter a transmissão do novo coronavírus.



Foto: Arquivo O Dia.

O prefeito Firmino Filho disse que a medida é necessária, já que atualmente o estado do Maranhão possui 2.410 casos confirmados de Covid-19 e 125 mortes. As barreiras sanitárias serão montadas na Ponte Metálica, na Ponte da Amizade e na Ponte Nova.

“Nós precisamos ficar bastante atentos a estes dados do Maranhão e como está se dando o avanço da doença lá, já que temos forte relação com os municípios do estado”, alertou.

A prefeitura informou ainda que as barreiras ficaram no local por tempo indeterminado pela manhã, tarde e noite e contará com o apoio de agentes da Fundação Municipal de Saúde (FMS), Strans e Guarda Municipal.

“Nós vamos fazer esse primeiro contato com as pessoas que entrarão em Teresina para saber como está o seu estado de saúde. O objetivo é tentar manter o controle do vírus na capital, evitando que entrem pessoas infectadas na nossa cidade”, afirmou o coronel John Feitosa, que vai comandar a ação.

