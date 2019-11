Polo Cerâmico e Mercado Velho preparam estoque para o Natal

O Polo Cerâmico de Teresina já está preparado para o Natal. Nas lojas, presépios e demais peças decorativas compõem o clima natalino do local para atrair os clientes que não abrem mão das peças de cerâmica na decoração deste período do ano. A expectativa é que as vendas aumentem cerca de 20% nestes últimos dois meses de 2019.

Os presépios são as peças mais procuradas neste período e o Polo Cerâmico oferece desde os mais tradicionais até aqueles com design mais arrojado e moderno. Há ainda as opções com uma temática mais regional. “As pessoas mais religiosas preferem os presépios mais tradicionais, mas os mais procurados são as peças diferenciadas, com um estilo mais arrojado”, conta o artesão Jimmy Presley Rodrigues.

Já Ana Lígia Rodrigues trabalha exclusivamente com presépios maiores, que costumam ser mais procurados por empresas e repartições públicas. Ela conta que já tem peças prontas e, apesar de as vendas serem maiores em novembro, ela afirma que a expectativa é que até o dia 24 de dezembro os clientes ainda procurem os presépios. “Em anos anteriores, nós vendemos peças até a véspera de Natal, já vendi, inclusive, presépios no mês de janeiro”, comenta.



Presépios tradicionais e mais modernos encantam consumidores de todos os estilos - Foto: Rômulo Piauilino/PMT



Raimunda Teixeira, artesã e membro da Cooperativa de Artesanato do Poti Velho (Cooperart), conta que a produção das peças com temática natalina começa bem cedo no Polo Cerâmico, ainda no início do segundo semestre do ano. Mas as vendas começam a aquecer mesmo a partir da segunda quinzena de novembro.

“A expectativa para as vendas neste período de Natal é sempre muito boa e, por isso, nós nos preparamos bem cedo para atender a demanda que vem tanto de Teresina como do interior do Piauí e até de outros estados”, disse. Além das peças com temática natalina, as lojas do Polo Cerâmico também lucram com peças decorativas, que os clientes compram para presentear parentes e amigos. “Peças como garrafas e vasos saem muito”, completa Raimunda.

O Polo Cerâmico do Poti Velho funciona durante toda a semana e no final de semana, das 8h às 18h. Algumas lojas não fecham para almoço.

Mercado Velho

O Mercado Velho, no Centro de Teresina, também já está em clima natalino. As peças artesanais, feitas à base de fibras de buriti, barbante de sisal e carnaúba já estão disponíveis nas diversas lojas do local. “A procura começou a aumentar na semana passada e deve se intensificar ainda mais. Nossa expectativa é que as vendas sejam melhores do que no ano passado”, disse Janaína Moura.

No Mercado Velho é possível encontrar árvores de Natal, arranjos para mesas, anjos, guirlandas, dentre outros.

