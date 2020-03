Políticas públicas ajudam a diminuir desigualdade de gênero em Teresina

Com o pensamento de uma cidade mais igualitária entre homens e mulheres, a cidade de Teresina vem avançando em ações no segmento. A Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres (SMPM), por exemplo, foi criada para mudar o cenário municipal.



Foto: Divulgação Redes Sociais.

“Em 2017, a Coordenadoria da Mulher se tornou uma secre­taria e hoje tem como missão o Plano Municipal de Políti­cas para as Mulheres, que está passando por um processo de revisão. O documento trabalha eixos de educação, igualdade de gênero, enfrentamento à violência contra a mulher, saú­de integrada e cultura. O Plano é organizado em 8 eixos e 103 ações”, afirma a secretária muni­cipal de Políticas Públicas para Mulheres (SMPM), Marcilane Gomes.

Desde sua implantação, a SMPM já criou o Centro de Re­ferência da Mulher Esperança Garcia para atender as mulheres em situação de violência com uma equipe multidisciplinar. Foi criado também o Serviço de Atendimento Integral da Mulher, o Amor de Tia, que visa trabalhar as mulheres com situação de vulnerabilidade e crianças.

“Nessa proposta já impacta em novo modelo de geração para meninos e meninas, levan­do em conta a igualdade de gê­nero. A Secretaria de Educação,

Secretaria da Mulher e o Insti­tuto Maria da Penha fomentam ainda uma reflexão de maneira lúdica no espaço das escolas. Já alcançamos mais de 135 escolas municipais e mobilizamos mais de 60 mil meninos e meninas so­bre o que é a violência e como a gente pode alterar esse cenário”, diz Marcilane Gomes.

Para os homens, a SMPM tem ainda o projeto Laço Branco em instituições públicas e privadas, refletindo sobre masculinidade tóxica e possibilitando o engaja­mento deles na luta contra a vio­lência e levando em conta um processo de reeducação.

Com as empresas foi criado o “Selo Dona Saló – Empresa Pro­motora da Igualdade de Gêne­ro”, uma iniciativa da Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres (SMPM) e da Secretaria Municipal de Desen­volvimento Econômico e Turis­mo (Semdec).

“O selo é anual e certifica as empresas privadas localizadas em Teresina que atuem ou fazem projetos, programas ou ações em prol da igualdade de gênero nas relações de emprego, qua­lidade de vida no ambiente de trabalho, ações de enfrentamen­to à violência contra a mulher, valorização da mulher no am­biente de trabalho; bem como, cumpram regularmente suas obrigações fiscais e pratiquem a Responsabilidade Social: em­pregabilidade e liderança de Mulheres, igualdade salarial; saúde e qualidade de vida; edu­cação e prevenção à violência”, detalha Marcilane Gomes.

Existe ainda a campanha “Não te dei liberdade” para diminuir o assédio na cidade de Teresina, que surgiu a partir da Câmara Técnica de Políticas Públicas para Mulheres de Teresina, composta por todas as secreta­rias da Prefeitura.

Adriana MagalhãesSandy Swamy, do Jornal O Dia