Polícia Militar do Piauí inaugura Centro Integrado de Comando e Controle

Em alusão aos 186 anos da Polícia Militar do Piauí, comemorado nesta sexta-feira (25), foi inaugurado o Centro Integrado de Comando e Controle, que tem como intuito combater a violência e a criminalidade, preservando a ordem pública e o cumprimento das leis no Estado. Na ocasião, também foi feita a entrega de medalhas. A solenidade ocorreu no Quartel do Comando Geral (QCG), em Teresina.

O secretário de Segurança, coronel Rubens Pereira, destacou a importância do Centro de Comando, especialmente para combater os crimes de furto, roubo de veículos e a atuação de organizações criminosas que atuam no tráfico de entorpecentes e drogas no Piauí.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

“Essa proteção de divisas tem que ser também coberta através de tecnologias e com essas câmeras daremos uma cobertura de vigilância, de forma que o sistema possa automaticamente avisar à Segurança Pública que um carro foi furtado em algum lugar, e outras situações próprias da fiscalizações do Estado, da Secretaria de Fazenda, da Secretaria de Transporte, mas principalmente para o sistema de Segurança Pública e que vai, mais à frente, repercutir na redução desses indicadores”, destacou.



O governador do Piauí, Wellington Dias (PT) , participou da solenidade. Ele assinou o decreto de criação do Centro de Comando e acrescentou como o órgão irá auxiliar a polícia no combate aos crimes no Estado.

“Estamos falando em integração da Polícia Militar, da Polícia Civil, da área da Inteligência, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Polícia Federal, dos municípios. É uma ampla integração para a capital com o interior. Temos imagens da região de Floriano, de Parnaíba, de José de Freitas, e com equipamentos modernos, que é capaz de fazer a leitura da placa do veículo, a leitura facial da pessoas, e, a partir daí, identificar as pessoas que praticaram o crime e estão como fugitivos”, disse.





Foto: Assis Fernandes/O Dia

Dias pontuou que o maior intuito do Centro de Comando é reduzir a criminalidade, especialmente com a Força Integrada de Segurança do Piauí, que garantirá um novo passo, o de somar com a Força Integrada de Segurança Nordeste, em uma perspectiva de, logo mais, ter Brasil todo integrado.



“Queremos garantir que possamos enfrentar, de modo mais preparado, o crime organizado, seja o narcotráfico, assaltos a bancos, crime de lavagem de dinheiro e outras práticas criminosas que são organizadas. Uma estrutura forte como essa dará mais resultados”, reforçou.



