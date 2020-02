Polícia Militar envia reforços para o Carnaval no interior do Piauí

Policiais militares estão sendo enviados para Operação Carnaval 2020. A solenidade de lançamento ocorreu na manhã de hoje (21), no Quartel do Comando Geral.

Nós estamos deslocando esses 250 policiais militares para todos as regiões do nosso estado, principalmente para aquelas cidades onde tem tradição nos eventos carnavalescos. Esse efetivo vai reforçar o policiamento dessas cidades durante esse período de carnaval, trazendo mais segurança, mais tranquilidade aos foliões em cidades como Parnaíba, Luís Correia, Pedro II, Água Branca, Floriano, Barras”, explicou o Coronel Sousa Filho, Subcomandante Geral da PMPI. Bocaina, Piracuruca e Campo Maior também receberão reforço policial.





Foto: SSP

Fazem parte do efetivo policiais de Unidades convencionais e especializadas, como Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA), de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE), de Rondas Ostensivas de Natureza Especial (BPRONE),Tático Aeropolicial (BTAP) e Companhia Independente de Policiamento de Trânsito (CIPTRAN). De acordo com o Tenente-coronel Canuto, Coordenador Geral de Operações Adjunto, “esse reforço que saiu daqui é pra se juntar com o efetivo da cidade e executar o policiamento nesses cincos dias de carnaval, em que muitas cidades recebem um grande número de turistas”.

A Polícia Militar dá atenção também à segurança dos eventos carnavalescos da Capital. “Aqui, em Teresina, a gente distribuiu bastante planejada para cobrir, porque, de 2017 pra cá, o número de blocos tem aumentado bastante, então o nosso carnaval está ficado complexo e tradicional em quase todo o Estado do Piauí”, enfatiza o Tenente-coronel Canuto.

