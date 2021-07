Polícia incinera mais de meia tonelada de entorpecentes em Campo Maior

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Civil (DEPRE) e Polícia Militar (RONE) realizaram, na tarde desta sexta-feira (25), a incineração de cerca de 670,0 kg de entorpecentes em fornos de cerâmica, na cidade de Campo Maior. Essa é uma das maiores ações de combate ao Tráfico de Drogas no país – no dia em que se comemora o "D" de incineração de Drogas em todo o Brasil.



Segundo a PRF, a Operação Narco Brasil foi iniciada em junho com ações integradas de prevenção, inteligência e repressão no combate ao tráfico de drogas em cenário nacional. A ação é coordenada pela Secretaria de Operações Integradas (Seopi), com atuação das polícias Civis e Militares das unidades da federação.

“A Seopi tem o papel de promover uma atuação conjunta com os órgãos de segurança pública. A Narco Brasil é uma parceria com a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas do MJSP, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal”, disse o órgão em nota.

A PRF informou ainda que esse evento coincide com a 23ª Semana Nacional de Políticas sobre Drogas, que começou na última segunda-feira (21) e segue até o próximo sábado (26), com diversas atividades em alusão à data.

Sobre a Semana

A Semana Nacional de Políticas sobre Drogas foi instituída pela Lei 13.840, de 05 de junho de 2019. De acordo com o art. 19-A da Lei 11.343/06, o Governo Federal, por meio da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad), promoverá ações voltadas à redução da oferta de drogas no país.

A semana foi escolhida por fazer alusão ao Dia Internacional de Combate às Drogas e Entorpecentes, celebrado em 26 de junho.

