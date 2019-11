Polícia Federal fecha quatro rádios clandestinas no norte do Piauí

Em dois dias, a Polícia Federalfechou quatro emissoras de rádios que atuavam de forma clandestina no norte do Piauí. A ação buscava cumprir, com apoio na Agencia Nacional de Telecomunicações (ANATEL), Mandados de Busca e Apreensão expedidos pela Justiça Federal.

Na terça-feira (05/11), os policiais federais e técnicos da Anatel fecharam uma emissora na cidade de Castelo do Piauí e outra em Campo Maior.

Nessa quarta-feira (06/11), foi a vez da Polícia Federal cumprir Mandados de Busca e Apreensão nas cidades deAltos e Teresina. Uma rádio foi fechada em cada um dos municípios.

Em nota, a PF afirmou que as emissoras estavam funcionando nos endereços de forma ilegal, e a apreensão tem como objetivo acabar com o funcionamento das frequências.

(Foto: Aquivo O DIA)

Otávio Neto