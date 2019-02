Polícia estoura boca de fumo e encontra drogas na fralda de um bebê

Dois homens foram presos e um adolescente foi apreendido após a polícia estourar uma boca de fumo em Fronteira do Piauí, região Sudeste do estado. Os suspeitos foram identificados como Antônio Maclaute, de 21 anos, Fábio Evandro de Almeida, de 27 anos e G. de S. A, de 16 anos. O caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira (06), por volta das 04h.



De acordo com informações da a Polícia Militar, os homens correram ao perceber que a viatura da polícia estava se aproximando do local que funcionava como “boca de fumo”. Eles ainda tentaram reagir, mas a equipe conseguiu entrar na casa que funcionava como ponto de vendas de drogas.

No local, os policiais encontraram uma criança, filha do menor apreendido, que estava com drogas na fralda descartável. Foram apreendidos ainda, 40 pedras de crack, R$ 923 em espécie, 50 gramas de cocaína, 12 invólucros de substância análoga a maconha, três tablets de maconha, quatro celulares, dois canivetes, um pano de joias e materiais utilizados para embalar as drogas.

Segundo a PM, Antonio Maclaute já possui passagens pela polícia por tráfico de drogas e que teria deixado o sistema prisional a pouco tempo. O adolescente identificado como G. de S. A, também já tem passagem por tráfico de drogas e porte ilegal de armas de fogo.



Material apreendido pela polícia. Foto: Divulgação/PM

Adriana MagalhãesGeici Mello