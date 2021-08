Polícia Civil do Piauí muda plataforma de registro de BO’s; veja

A partir desta segunda-feira (02), a Polícia Civil do Piauí passar a contar com uma nova plataforma de registro de Boletins de Ocorrência. O novo sistema é coordenado pelo Ministério da Justiça e Segurança Nacional e integra o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisional e sobre Drogas (Sinesp).



A nova plataforma de Registro de Boletim de Ocorrência Virtual se chama DEVIR e pode ser acessada a partir do site da Polícia Civil do Piauí, clicando no ícone “Sinesp/Delegacia Virtual” ou diretamente no endereço da Delegacia Virtual. A partir da página inicial, o cidadão seleciona o Estado onde ocorreu o fato e prossegue com o preenchimento dos dados solicitados até a finalização do registro.



Foto: Divulgação/Polícia Civil

Para a realização do registro pela Delegacia Virtual é fundamental que o usuário possua cadastro no Gov.br, que serve como uma forma de autenticação e identificação da pessoa que acessa os serviços do Governo Federal. O cidadão pode criar a conta durante o passo a passo caso não o tenha.

A Polícia Civil lembra que o uso do DEVIR traz mais segurança, eficiência e agilidade nos serviços prestados pelas forças de segurança pública a toda a sociedade por ser um sistema nacional integrado. Os registros de BO na plataforma podem ser feitos a partir de dispositivos móveis com acesso à internet como computadores, tablets e smartphones.

