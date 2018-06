Na madrugada desta sexta-feira (29), a Força Tática de Paulistana em parceria com o GPM de Queimada Nova, descobriu uma plantação de maconha zona rural do município de Queimada Nova, próximo a divisa com os Estados de Pernambuco e Bahia.



PM descobre plantação com mais de 500 mudas de maconha no Piauí. (Foto: Divulgação/PM)



Segundo o comandante de policiamento de Paulistana, o major Estanislau Felipe, a plantação foi encontrada após um levantamento realizado dias antes na localidade de difícil acesso, em que foi averiguado que mais de 200 pés da planta estavam prontos para serem colhidos.

Contudo, durante a operação policial, apenas 20 vinte pés de maconha prontos para a colheita foram encontrados, levantando a suspeita de que parte da droga já havia sido comercializada. Na plantação, também foram encontradas mais de 560 mudas de maconha prontas para serem plantadas. "Também foram encontradas várias armadilhas, que tinham a finalidade de avisar a chegada de pessoas estranhas e até mesmo da polícia", ressaltou o comandante de Paulistana.

Ao todo, cinco pessoas foram presas na operação, três pelo plantio ilegal da planta e outras duas pessoas por porte ilegal de arma. Os suspeitos foram conduzidos para a a Delegacia de Polícia Civil em Fronteiras para as medidas legais cabíveis.





